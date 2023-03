Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Dienstagmittag ab

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 118,50 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 118,50 EUR ein. Bei 119,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 24.464 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 126,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 36,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 138,25 EUR an.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 20.644,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

