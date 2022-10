Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Um 12:22 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 106,52 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,00 EUR aus. Bei 103,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.467 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 12,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 23,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,82 EUR an.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

