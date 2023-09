Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Aufwind

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 127,58 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 127,58 EUR. Bei 127,80 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,40 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.880 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,73 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 47,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 141,11 EUR.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.900,00 EUR – ein Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Airbus ernennt neuen Chef für Geschäft mit Zivilflugzeugen und meldet Großauftrag von Air France-KLM

Airbus-Aktie sinkt: Airbus-Chef Guillaume Faury gibt offenbar Chefposten ab