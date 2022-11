Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 1,2 Prozent auf 108,64 EUR. Bei 109,00 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 108,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.193 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,26 Prozent. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,55 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,00 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 4,99 EUR im Jahr 2022 aus.

