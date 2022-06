Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 30.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 91,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 90,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 213.682 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,40 Prozent. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,14 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,96 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie zieht an: Airbus und OHB ergattern Auftrag für Erdbeobachtungssatelliten

MTU, Fraport & Co.: Luftfahrt-Werte profitieren von China-Lockerung und JPMorgan-Optimismus

Aktien uneins: Airbus und Linde wollen bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen kooperieren - Airbus-Chef erwartet weitere Lieferkettenprobleme

