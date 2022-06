AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag schwächer

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,29 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,21 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.919 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 28,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,16 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2022 Kursverluste bis auf 15,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 79,54 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,59 EUR, während im Vorjahreszeitraum 49,50 EUR ausgewiesen worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

