AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag im Plus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,81 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,81 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,83 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.205 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 23,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 79,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 34,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,192 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,39 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,719 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

