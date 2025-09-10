AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:50 Uhr 0,4 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,24 EUR aus. Bei 12,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.300 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,72 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,77 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,76 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht