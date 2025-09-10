DAX23.643 ±0,0%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1696 ±-0,0%Öl67,36 -0,4%Gold3.631 -0,3%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Vormittag

11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 12,09 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,10 EUR -0,14 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,09 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 12,07 EUR. Bei 12,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.691 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,174 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen