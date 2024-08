AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 18,33 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 18,33 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 18,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.709 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 17,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,70 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

