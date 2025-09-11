DAX23.649 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Kursverlauf

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Freitagvormittag

12.09.25 09:28 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,21 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,08 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR nach oben. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,22 EUR zu. Mit einem Wert von 12,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.011 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,174 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,728 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen