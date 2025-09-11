AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Freitagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,21 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR nach oben. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,22 EUR zu. Mit einem Wert von 12,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.011 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,174 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,728 EUR in den Büchern stehen haben wird.

