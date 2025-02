AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 13,97 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 13,97 EUR. Bei 14,18 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 258.746 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,04 EUR) erklomm das Papier am 22.02.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 61,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,69 EUR am 27.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,376 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.02.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

