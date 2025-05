AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag schwächer

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,34 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 12,34 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,31 EUR nach. Bei 12,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.603 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 23,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,190 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 112,53 Mio. EUR, gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,89 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,722 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

