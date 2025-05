AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 12,41 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 12,41 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.139 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 85,41 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 31,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,722 EUR je Aktie belaufen.

