AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,49 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 12,49 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 278.694 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 23,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 84,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 32,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,190 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AIXTRON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

