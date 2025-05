Fokus auf Aktienkurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

29.05.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 12,70 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 12,70 EUR. Bei 12,93 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.852 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,10 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 50,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,190 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus. Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,722 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: AIXTRON SE-Dividende verringert sich TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet

Bildquellen: AIXTRON SE