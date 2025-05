AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 12,79 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 12,79 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 12,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.082 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,93 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,190 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,722 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

