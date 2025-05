AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 12,44 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.240 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 23,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 47,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 47,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,190 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,722 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: AIXTRON SE-Dividende verringert sich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet