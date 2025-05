AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag im Minus

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 12,54 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 12,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,34 EUR. Bei 12,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 260.843 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 23,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 47,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,190 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,722 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: AIXTRON SE-Dividende verringert sich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet

April 2025: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf