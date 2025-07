AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag nahezu unverändert

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,32 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 16,32 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 16,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,30 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.920 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 34,93 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 93,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AIXTRON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,721 EUR fest.

