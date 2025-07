AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 16,36 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 16,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,34 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 16.117 Aktien.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 48,33 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,188 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,89 Prozent zurück. Hier wurden 112,53 Mio. EUR gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,721 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: AIXTRON SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal