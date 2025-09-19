AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 14,31 EUR nach oben.
Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 14,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 401.399 AIXTRON SE-Aktien.
Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,72 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 14,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,174 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,83 EUR.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 131,78 Mio. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,728 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
