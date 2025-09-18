AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,95 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,95 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,95 EUR zu. Bei 13,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 29.828 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,72 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 39,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,728 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

