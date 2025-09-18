AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag billiger

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 13,70 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 13,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,90 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.562 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Das große Erwachen?

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs