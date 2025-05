AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 12,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 12,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 131.456 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,47 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 47,08 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,96 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AIXTRON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,722 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: AIXTRON SE-Dividende verringert sich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet