AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 12,63 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 12,63 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.704 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,47 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 85,83 Prozent Luft nach oben. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 33,10 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,190 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,31 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112,53 Mio. EUR.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,722 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

