AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Donnerstagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 13,63 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 13,63 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 13,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 216.990 AIXTRON SE-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 62,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,69 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Am 31.10.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

