AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 11,79 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 11,79 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,88 EUR zu. Bei 11,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.199.150 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2024 markierte das Papier bei 24,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 105,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,33 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,210 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,74 Mio. EUR im Vergleich zu 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

