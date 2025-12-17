AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008

(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Südzucker haben die Anleger am Mittwoch verstimmt auf einen gedämpften Ausblick reagiert. Zusätzlich belastet von einer Analystenabstufung, gab der Kurs des Zuckerkonzerns am späten Vormittag um mehr als fünf Prozent nach. Mit 9,13 Euro erreichten die Aktien ihren niedrigsten Stand seit 2008. Sie standen dabei wieder deutlich unter der 21-Tage-Linie, einem beliebten Indikator für den kurzfristigen Trend.

Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research sprach von einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, in dem Südzucker von einem weiter schwierigen Markt ausgeht. Im Kernsegment dürfte es daher 2026/27 "keine signifikante" Ergebniserholung geben, wurde mitgeteilt. Schwarz sieht eine Enttäuschung darin, dass es keine Fortschritte bei der Profitabilität gebe. Es konnte die Enttäuschung auch nicht mildern, dass bei der Tochter CropEnergies mit deutlichen Ergebnissteigerungen gerechnet wird.

Experte Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB nahm die Nachrichten zum Anlass, um den Aktien eine Verkaufsempfehlung auszusprechen. Im Zuge der Abstufung auf "Sell" reduzierte er sein Kursziel auf 8,50 Euro und damit auf ein Niveau, das die Aktien nur im Oktober 2008 kurz unterschritten hatten. Der Experte argumentierte, die Schwäche im Zuckergeschäft halte an und eine kurzfristige Markterholung sei unwahrscheinlich./tih/edh/jha/