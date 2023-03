Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,76 EUR

2,65% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 9,53 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,65 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 487.330 Stück.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 68,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,34 EUR aus.

Commerzbank veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.886,00 EUR - das entspricht einem Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 17.05.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bafin-Bankenaufseher Röseler: Keine Gefahr einer Systemkrise

Banken-Aktien erholt: SVB-Übernahme durch First Citizens Bank sorgt für etwas Beruhigung im Bankensektor

S&P schätzt Bonität der Commerzbank besser ein - Commerzbank-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com