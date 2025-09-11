Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,340 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 0,340 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,340 EUR an. Mit einem Wert von 0,338 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.600 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.
Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 97,059 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Mit Abgaben von 78,824 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.
Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot
Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Keine Analysen gefunden.