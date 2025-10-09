DAX24.638 +0,2%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren! Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren!
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Gewinne - Japanische Aktien auf Rekordjagd

09.10.25 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
48.580,4 PKT 845,5 PKT 1,77%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Sie folgten damit der Rekordjagd an der Wall Street. In Südkorea fand wegen eines Feiertags kein Handel statt, während die chinesischen Festlandsbörsen nach der Goldenen Woche wieder geöffnet waren.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sprang nach dem kurzen Atemholen auf ein neues Hoch und gewann am Ende 1,8 Prozent auf 48.580,44 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Gewinne der Technologiewerte.

Mit seinem Rekordkurs lieferte der Nikkei 225 ein Kaufsignal. "Ein neues Allzeithoch ist immer eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt", hieß es in einer Einschätzung der HSBC. "Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten zweieinviertel Jahre als klassische Tradingrange interpretieren, dann ergibt sich aus der Höhe dieser Schiebezone ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 10.000 Punkten."

Nicht ganz so stark, aber ebenfalls im Plus lagen australische Aktien. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zog um 0,25 Prozent auf 8.969,78 Punkte an. Der taiwanesische Markt profitierte von den Gewinnen des Schwergewichts TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Nach Börsenschluss hatte der Halbleiterkonzern den Umsatz für das dritte Quartal gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen.

Wer­bung

Geteilt war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 1,31 Prozent auf 4.701,72 Punkte stieg, büßte der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,33 Prozent auf 26.747,00 Punkte ein. Hier belasteten die Verluste von Werten mit Bezug zu Pharmazie und Gesundheitssystem. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach Microsoft sich im Bereich Künstlicher Intelligenz für das Gesundheitswesen engagieren will./mf/mis

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:26ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt auf Rekordhoch
09:03Aktien Asien: Gewinne - Japanische Aktien auf Rekordjagd
08:0010 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX mit neuem Allzeithoch?
07:05Nach Fed-Protokoll: DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- Rheinmetall & Co., BYD, Gerresheimer im Fokus
08.10.25Sony acquires majority stake Newry company STATSports
08.10.25Toyota And Sumitomo Team Up On Next-Gen EV Batteries
08.10.25Here's Why TD SYNNEX (SNX) is a Strong Value Stock
08.10.25Is It Worth Investing in Toyota Motor (TM) Based on Wall Street's Bullish Views?
mehr