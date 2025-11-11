DAX23.985 +0,1%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,77 -0,5%Gold4.137 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Aktien Asien: Leichte Verluste - Märkte in Warteposition

11.11.25 09:04 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem das erwartete Ende der US-Haushaltssperre bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden war, fehlten nun die Impulse für weitere Zuwächse.

Wer­bung

Zudem könnte aus den USA bald eine Fülle an Daten kommen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Die Haushaltssperre hatte zur Verschiebung der Veröffentlichung zahlreicher Wirtschaftsdaten geführt. Die dadurch aufgestaute Zahlenflut könnte für Überraschungen sorgen, was zu einer gewissen Zurückhaltung an den Märkten beiträgt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,14 Prozent auf knapp 50.842,93 Punkte. Hier gab es auch negative Signale vom Anleihemarkt. Eine Auktion langlaufender Staatsanleihen war auf unterdurchschnittliche Nachfrage gestoßen.

Der Elektronik- und Entertainment-Riese Sony erwartet unterdessen nach einem überraschend guten zweiten Quartal und wegen geringerer Zollbelastungen im laufenden Geschäftsjahr einen höheren operativen Gewinn als bisher. Die Beteiligungsgesellschaft SoftBank verkaufte überraschend ihre komplette NVIDIA-Beteiligung im Wert von rund 5,8 Milliarden Dollar.

Wer­bung

Mit dem australischen Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200), der 0,19 Prozent 8.818,79 Punkte verlor, ging es ebenfalls leicht nach unten. Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,91 Prozent auf 4.652,17 Punkte fiel./mf/mis