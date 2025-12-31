Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wenigen geöffneten europäischen Börsen sind am Mittwoch kaum verändert in die Weihnachtspause gegangen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 fiel um 0,08 Prozent auf 5.791,41 Punkte. 2025 hat der Index um gut 18 Prozent zugelegt und damit das dritte Jahr in Folge einen Gewinn erzielt.

In Paris endete der CAC 40 am Mittwoch 0,23 Prozent tiefer bei 8149,50 Zählern. Seit Jahresbeginn hat der Index um mehr als zehn Prozent zugelegt. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 0,09 Prozent tiefer bei 9.913,38 Punkten. 2025 hat er allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt und damit das beste Jahr seit 2009 verzeichnet.

Unter anderem die Börsen in Frankfurt, Zürich und Wien hatten bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel gehabt. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen wurden am Mittwoch nicht veröffentlicht./he