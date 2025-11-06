DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.078 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl63,03 -0,8%Gold3.985 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Aktien Europa Schluss: Schwächer - Anleger bleiben vorsichtig

06.11.25 17:59 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Marktbeobachtern zufolge dominierte Vorsicht unter den Anlegern. Am Nachmittag weiteten sich die Verluste im Sog der schwächeren New Yorker Börsen aus. "Der Shutdown in den USA hinterlässt zunehmend Spuren", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Die Börse wird sich früher oder später mit diesem Thema beschäftigen müssen."

Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent tiefer bei 5.611,18 Punkten. Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 9.735,78 Punkte. Der schweizerische SMI gab um 0,52 Prozent auf 12.298,86 Punkte nach./edh/he