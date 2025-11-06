DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Aktien Europa: Wenig verändert - Anleger bleiben vorsichtig

06.11.25 11:56 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert tendiert. Damit blieben die Märkte nach dem Auf und Ab der Vortage verhalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag am späten Vormittag nahezu unverändert bei 5.669,50 Punkten.

Wer­bung

Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,25 Prozent auf 9.753,02 Punkte und der Schweizer SMI gab um 0,45 Prozent auf 12.307,72 Punkte nach.

Trotz der Erholung im Handelsverlauf am Vortag dominierte Vorsicht. "Der Shutdown in den USA hinterlässt zunehmend Spuren", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Die Börse wird sich früher oder später mit diesem Thema beschäftigen müssen."

Die Sektoren reagierten einmal mehr auf die Zahlen der Unternehmen. Der Rohstoffsektor profitierte dabei von der Stärke von ArcelorMittal. Die Aktie gewann 4,5 Prozent nach Zahlen zum dritten Quartal. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies verwiesen auf Signale der Stabilisierung. Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt.

Wer­bung

Weniger euphorisch war die Reaktion auf AstraZeneca. Der britische Pharmakonzern hatte ein weiteres überraschend starkes Quartal verzeichnet, was der Aktie aber wenig Impulse brachte. Der Kurs setzte seine jüngste Konsolidierung bei geringen Veränderungen fort.

Versicherer litten dagegen unter den Zahlen von Zurich (Zurich Insurance), die um 1,4 Prozent sanken. Die Analysten der UBS merkten an, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen von drei Prozent im ersten Halbjahr auf zwei Prozent Ende September gesunken seien.

Unter den Nahrungs- und Getränkeherstellern fielen Diageo mit 3,9 Prozent Abschlag auf. Der Schnaps- und Guiness-Hersteller hatte den Jahresausblick wegen Schwierigkeiten in China und der geringen Kauflust der Verbraucher in den USA gekappt.

Wer­bung

Aktien von AIR France-KLM brachen um über zwölf Prozent ein. Die Analysten von Bernstein verwiesen auf den operativen Gewinn (Ebit) der französischen Fluggesellschaft, der klar unter den Erwartungen geblieben sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt./mf/jha/