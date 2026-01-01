DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit nächstem Anlauf auf 25.000 Punkte

07.01.26 08:14 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit nächstem Anlauf auf 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.008,5 PKT 116,3 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch den nächsten Versuch zum Überspringen der 25.000-Punkte-Marke starten. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,34 Prozent auf 24.978 Punkte. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle nur gut 30 Punkte gefehlt.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im Dax sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Rückenwind kommt aber auch von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial inzwischen auf die Marke von 50.000 Punkten zusteuert, während in Europa das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6.000 Zählern nimmt.

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind.

In Deutschland war die Teuerung im Dezember überraschend deutlich gesunken, wie die bereits am Vortag veröffentlichten Daten gezeigt hatten. Dem Dax konnten die Daten allerdings nicht den notwendigen Schub geben für das Erreichen der 25.000 Punkte.

Unternehmensseitig stehen zur Wochenmitte die Internet-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) sowie der Leasing-Anbieter grenke im Blick. Grenke schloss trotz eines mauen Schlussquartals das Jahr 2025 mit mehr Neugeschäft ab. Vorbörslich auf Tradegate notierten die Aktien leicht höher im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Redcare Pharmacy profitierte 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Allerdings verfehlte das Wachstum etwas die mittlere Analystenerwartung. Die im Jahr 2025 schwach gelaufenen Papiere legten auf Tradegate um mehr als 1 Prozent zum Xetra-Schluss zu.

Der Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese NVIDIA weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich Künstlicher Intelligenz deutlich aus, wie zur Eröffnung der Technikmesse CES Siemens-Vorstandschef Roland Busch und Nvidia-Chef Jensen Huang bekanntgaben. Siemens gewannen im vorbörslichen Tradegate-Handel 0,8 Prozent.

Von Analysten geänderte Anlageempfehlungen betreffen die Aktien von Evonik und TUI sowie Bayer und Lufthansa.

Die Papiere des Chemiekonzerns Evonik wurden von der Privatbank Berenberg abgestuft und verloren auf Tradegate vorbörslich gut 2 Prozent zum Xetra-Schluss. Für den Reisekonzern Tui senkte Peel Hunt den Daumen, die Tui-Anteile gaben auf Tradegate moderat nach.

Lufthansa reagierten mit einem Zuwachs von fast 2 Prozent auf eine "Overweight"-Einstufung durch Morgan Stanley und Bayer mit einem Plus von etwa eineinhalb Prozent auf eine Hochstufung auf "Overweight" durch Barclays./ajx

