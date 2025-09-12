DAX23.707 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto15,91 +0,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin96.805 -0,6%Euro1,1722 +0,2%Öl66,45 -1,7%Gold3.625 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- RENK, Opendoor, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt von EZB-Entscheid und US-Konjunkturdaten

11.09.25 14:51 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt von EZB-Entscheid und US-Konjunkturdaten | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.706,6 PKT 73,6 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Reaktion am deutschen Aktienmarkt auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und auf Inflationsdaten aus den USA ist am Donnerstag zunächst verhalten ausgefallen. Der Leitindex DAX lag am frühen Nachmittag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 23.656 Punkten. Kurz vor Veröffentlichung der US-Daten war der Dax auf ein Tageshoch gestiegen. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne.

Wer­bung

In unsicheren Zeiten hat die EZB die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Analysten und Volkswirte hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Im Rahmen der Erwartungen blieben auch die Verbraucherpreise in den USA im August. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bei der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche gilt als sicher. Aber auch einem großen Zinsschritt von 0,50 Punkten wird mittlerweile eine gewisse Wahrscheinlichkeit beigemessen.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 30.055 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, legte um 0,2 Prozent zu.

Wer­bung

Bei den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt tat sich wenig. Die Aktien von Heidelberg Materials stiegen um 2,4 Prozent. Die Bank JPMorgan bekräftigte ihre Einschätzung der Aktien als Favorit in der Baubranche.

Bei den jüngst gut erholten Aktien von Siemens Energy nahmen Anleger Kursgewinne mit, sie verloren 1,6 Prozent. Vom Tief vom Monatsanfang hatten sie jüngst um gut 14 Prozent zugelegt.

Aktien des Übernahmekandidaten Covestro zogen um 5,6 Prozent an. Sie profitierten von einem Medienbericht, dem zufolge der Kaufinteressent Adnoc die Finanzierungskonditionen ändern könnte, um das Plazet der Europäischen Union für den Deal zu sichern.

Wer­bung

In der zweiten Reihe gaben Aurubis um 2 Prozent nach. Die Baader Bank senkte die Papiere des Hamburger Kupferproduzenten von "Buy" auf "Add".

Im SDAX der kleineren Börsentitel sackten die Papiere des Laser-Spezialisten LPKF (LPKF LaserElectronics) um fast 8 Prozent ab auf ein Tief seit November 2023. Nachrichten zu dem Unternehmen gab es nicht./bek/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:55IAA: Batterie für das autonome Fahren von CATL: Sicher, schnell, langsam alt
14:51Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt von EZB-Entscheid und US-Konjunkturdaten
14:24DAX: Wegweisende Entscheidung steht aus
14:15BMW PGA Championship 2025: TV Schedule Today, How to Watch, Stream All the Golf From Anywhere
13:55BASF: Diese neuen Pflanzenschutzmittel können Landwirte 2026 nutzen #basf #pflanzenbau
12:30DAX - Sehr bärische Tageskerze
12:25Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag in der Gewinnzone
11:39Aktien Frankfurt: Dax hängt in Warteschleife fest - EZB und US-Daten im Fokus
mehr