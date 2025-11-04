DAX23.799 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger werden wieder vorsichtiger

04.11.25 09:21 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld unter Druck geraten. Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 1,58 Prozent auf 23.751 Punkte ein. Damit entpuppte sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangenen Schwächephase erst einmal als Strohfeuer. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,45 Prozent auf 29.403 Punkte, und für den Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 ging es um 1,4 Prozent bergab.

Schon am Montag war der Dax an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Nun drückten neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört, auf die Stimmung.

Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn gab es Entspannungssignale in dem Konflikt. Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden./gl/mis

