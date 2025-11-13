Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Shutdown-Ende eingepreist

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) ist für den DAX am Donnerstag zunächst kein Treiber mehr. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 24.389 Punkten. Das Rekordhoch bei 24.771 Punkten bleibt in Reichweite.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne zog am Donnerstag um 0,80 Prozent auf 29.811 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Im Wochenverlauf zeigte sich auch der Dax stark./ajx/stk