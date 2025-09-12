Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hängt in Warteschleife fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex DAX trat mit 23.637 Punkten im frühen Handel auf der Stelle. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 23.500 und 23.900 Zählern.

Impulse für einen Ausbruch des Dax aus der jüngsten Lethargie könnte es am frühen Nachmittag geben. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen und in den USA stehen Verbraucherpreise auf der Agenda. Eine Zinsänderung wird von der Euro-Notenbank nicht erwartet. Die Anleger schauen vor allem auf die nach vorn gerichteten Aussagen der Präsidentin Christine Lagarde .

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,1 Prozent im Minus bei 30.116 Zählern. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone , bewegte sich zum Auftakt kaum./bek/jha/