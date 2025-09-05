DAX23.691 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,78 -0,9%Gold3.543 -0,5%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt leicht zu - Zurückhaltung vor US-Jobdaten

04.09.25 09:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.690,5 PKT 95,7 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Größere Fortschritte auf dem Weg zurück Richtung 24.000 Punkte sind derzeit aber nicht zu erwarten. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag halten sich die Anleger mehrheitlich zurück, denn auch von diesen Jobdaten könnte die Entscheidung der US-Notenbank Mitte September abhängen, die Leitzinsen zu senken oder beizubehalten. Eine wichtige Indikation liefert an diesem Nachmittag bereits der Bericht des privaten Dienstleisters ADP.

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 23.656 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,1 Prozent auf 29.706 Zähler nach. Zugleich zeigte sich der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, prozentual unverändert bei 5.325 Punkten.

Am Dienstag hatte der Dax, nachdem er in der vergangenen Woche bereits zahlreiche charttechnisch relevante Trendindikatoren unterschritten hatte, in einer Talfahrt auch die 100-Tage-Linie bei etwas über 23.690 Punkten gerissen. Der Leitindex blieb letztlich über seinem Zwischentief von Anfang August bei 23.380 Zählern, doch all die Trendlinien, die zuvor gestützt hatten, sind nun Hürden, die der Dax auf seinem Weg nach oben erst einmal wieder überwinden muss./ck/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

