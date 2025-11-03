DAX24.063 +0,4%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.168 -2,9%Euro1,1526 -0,1%Öl64,96 -0,2%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera Novo Nordisk-Aktie im Plus: Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten

03.11.25 09:15 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.063,4 PKT 105,1 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag erst einmal stabilisiert. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

Wer­bung

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 24.017,47 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er kehrte auch über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag erstmals seit zweieinhalb Wochen abgerutscht war.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,08 Prozent auf 29.776,83 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle./gl/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:30DAX – Unter der 24.000er-Schwelle
09:27DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Start im Plus
09:27MÄRKTE EUROPA/Freundlich - DAX zurück an 24.000er-Marke
09:27WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten
09:15Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten
09:15Stabilisierung nach schwacher Vorwoche: DAX mit leichtem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
09:07DAX Prognose für Montag, 03.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
09:04DAX Analyse ab dem 3 November - Same procedure as every week -
mehr