Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung - BASF nach Eckdaten unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder etwas nachgegeben. "Die Details zum Grönland-Deal sind an der Börse gut angekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Donnerstag hätten die Anleger wieder "im großen Stil gekauft" - mit dem höchsten Handelsumsatz in den 40 Dax-Werten in diesem Jahr.

Nun lassen sie es gemächlicher angehen: Am Freitagmorgen gab der DAX in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.828 Punkte nach. Er bleibt damit zunächst klar unter dem Vortageshoch von 24.937 Punkten. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf sogar bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte büßte am Freitagmorgen 0,1 Prozent ein auf 31.645 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,4 Prozent sank. Er hatte sich nach Rekorden in der Vorwoche und anschließender Korrektur tags zuvor ebenfalls erholt.

Am Dax-Ende lagen adidas und BASF mit gut zwei Prozent Kursminus. Der Chemiekonzern verfehlte mit seinen Eckdaten für das Vorjahr die Gewinnerwartungen. Derweil strich die kanadische Bank RBC ihre Empfehlung für den Sportartikelhersteller.

Rüstungswerte wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächeln ebenso. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über ein mögliches Kriegsende reden. Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze. Im Fokus steht zudem ein milliardenschwerer Börsengang des tschechischen Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam./ag/stk