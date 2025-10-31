DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.652 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.982 -1,4%
Top News
Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt unter 24.000 - Oktober-Bilanz leicht positiv

31.10.25 17:46 Uhr
DAX 40
23.958,3 PKT -160,6 PKT -0,67%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zähen Woche ist der DAX mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Positive Impulse von den Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kamen beim deutschen Leitindex nicht an. "Den Anlegern und Investoren scheinen die Ideen auszugehen, wie sich die Zukunft der Dax-Unternehmen positiv gestalten könnte", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.

Der Dax fiel erstmals seit zwei Wochen wieder unter die runde Marke von 24.000 Punkten und schloss mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 23.958,30 Zählern. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Verlust von rund 1,2 Prozent, für den Monat Oktober aber ein Plus von 0,3 Prozent. Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne sank am Freitag um 0,44 Prozent auf 29.751,62 Punkte.

In den USA hatte der Aktienmarkt am Vortag seiner Rekordrally etwas Tribut gezollt. Am Freitag ging es dort vor allem im Technologiesektor wieder deutlich aufwärts. Grund sind die Quartalszahlen von Apple und Amazon, die die Erwartungen am Markt deutlich übertrafen. "Die Gewinne der US-Big-Techs sprudeln", schrieb dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings sei dies auch nötig, denn die Bewertungen seien deutlich angestiegen./edh/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

