Aktien Frankfurt Schluss: Dax steht 'an letzter Hürde vor Rekord'

02.10.25 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.422,6 PKT 308,9 PKT 1,28%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der DAX am Donnerstag weiter Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex schloss 1,28 Prozent fester mit 24.422,56 Punkten, nachdem er kurzzeitig über 24.500 Punkte gestiegen war.

Dort liegt laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets der letzte Widerstand vor der Bestmarke von 24.639 Punkten aus dem Juli. Den Shutdown in den USA ignoriere der Aktienmarkt zu Beginn des stärksten Börsenquartals des Jahres genauso wie andere Risikofaktoren, konstatierte der Experte. Für Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades ist die aktuelle Stärke an den Börsen eng mit den Erwartungen an die US-Geldpolitik verknüpft. Angesichts zuletzt schwacher US-Arbeitsmarktdaten gilt eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed Ende Oktober an den Märkten als sicher.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 0,90 Prozent auf 30.733,46 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,2 Prozent im Plus. In Zürich ging es weniger deutlich bergauf, während London ein wenig nachgab. An den US-Börsen gab es insgesamt wenig Bewegung: Der technologielastige NASDAQ 100 kam nach einem Rekord zum europäischen Handelsende kaum noch von der Stelle, während der Leitindex Dow Jones Industrial moderat nachgab./gl/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

