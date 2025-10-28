DAX24.284 -0,1%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.805 +0,7%Bitcoin98.952 +1,0%Euro1,1663 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.968 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Nordex A0D655 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026? Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck

28.10.25 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.278,6 PKT -30,2 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenig verändert und ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag präsentiert. Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen von Notenbanken sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Auch vor den Quartalsberichten großer US-Technologiekonzerne im Verlauf der Woche gingen die Marktteilnehmer etwas in die Defensive.

Wer­bung

Der DAX bewegte sich am Nachmittag kaum noch und endete mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 24.278,63 Punkten. Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen konnte der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen und bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten. Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne schloss hingegen 0,32 Prozent höher bei 30.236,96 Zählern.

In der Bilanzsaison gab es Geschäftszahlen von Symrise und der Deutschen Börse (Deutsche Börse) aus dem Dax. Für die Papiere des Börsenbetreibers ging es um 1,7 Prozent nach unten. Symrise rutschten am Dax-Ende um 4,5 Prozent ab. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen wird für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger./edh/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:04ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck
18:02Investition von einer Milliarde: Rheinmetall errichtet in Bulgarien neues Munitionswerk
17:57Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
17:45Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax kommt nicht vom Fleck
17:41Abstand zum Redkordniveau: DAX grenzt Verluste im Dienstagshandel schlussendlich ein
17:12Börse Frankfurt-News: ETFs: Längst nicht mehr nur Käufe
16:50Eon, Telekom, Nvidia, Tipico, Maschmeyer, Münchener Rück - das war Dienstag, der 28.10.2025
16:36SAP muss sich gegen Celonis wohl doch vor Gericht verantworten
mehr