DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Aktien Japan: Nikkei auf Rekordhoch - Neue Regierungskoalition zeichnet sich ab

20.10.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
49.185,5 PKT 1.603,4 PKT 3,37%
Charts|News|Analysen

TOKIO (dpa-AFX) - Der Nikkei 225 ist am Montag auf ein Rekordhoch geklettert. Zuletzt lag der japanische Leitindex 2,8 Prozent im Plus bei 48.934 Punkten. Als Kursstütze erwies sich die wohl unmittelbar bevorstehende neue Regierungskoalition. Die langjährige Regierungspartei LDP unter ihrer neuen Vorsitzenden Sanae Takaichi sowie die Japan Innovation Party (Ishin) haben laut dem Ishin-Mitvorsitzenden Hirofumi Yoshimura weitgehend eine Einigung erzielt.

Wer­bung

Während einige Analysten spekulieren, dass der sogenannte Takaichi-Handel - der Kauf japanischer Aktien bei gleichzeitigem Verkauf von inländischen Anleihen und Yen - an Schwung verliert, sorgt die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Takaichi bei der für Dienstag erwarteten Parlamentsabstimmung Premierministerin wird, für eine positive Stimmung.

"Die Erwartungen an eine Regierung unter Takaichi sind gestiegen, was den Kauf von Aktien aufgrund der Hoffnung auf ihre proaktive Finanzpolitik beflügelt", sagte Yutaka Miura, Senior Technical Analyst bei Mizuho Securities. Takaichi warb während ihres Wahlkampfs um den Vorsitz der LDP für Pläne, mehr staatliche Ausgaben in strategische Branchen wie Verteidigung, Technologie, Cybersicherheit und Kernenergie zu investieren./gl

Mehr zum Thema Nikkei 225

08:0210 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - TKMS-Aktie vor IPO
07:55Kräftige Erholung an den asiatischen Börsen - Nikkei-225 auf Rekordhoch
07:34Aktien Japan: Nikkei auf Rekordhoch - Neue Regierungskoalition zeichnet sich ab
07:00DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
17.10.25Aktien Asien: Verluste - US-Schwäche setzt sich in Fernost fort
17.10.25Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
17.10.25US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
17.10.25Spotify Is Partnering With Sony, Universal and Warner on 'AI Music Products'
mehr