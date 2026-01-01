DAX24.849 +1,3%Est505.918 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -4,5%Nas23.464 +1,0%Bitcoin80.146 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,77 +1,6%Gold4.441 +2,6%
Aktien New York: Bei Ölaktien setzen Anleger auf Venezuela - Dow steigt

05.01.26 15:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag im frühen Handel profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann derweil in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 48.784 Punkte und näherte sich dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark an.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

Der NASDAQ 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.405 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.899 Punkte./bek/jha/