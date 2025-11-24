DAX23.253 +0,7%Est505.537 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.775 +2,3%Bitcoin75.741 +0,4%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,93 +0,7%Gold4.096 +0,8%
Aktien New York: Erholung geht vor allem bei Technologiewerten weiter

24.11.25 16:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Vor allem Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, zogen am Montag an.

Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,73 Prozent auf 24.659 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,98 Prozent auf 6.668 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,29 Prozent auf 46.381 Zähler zu.

Nach Ansicht der Berenberg Bank handelte es sich in den vergangenen Tagen um einen gesunden Rücksetzer: "Eine Korrektur war aus unserer Sicht überfällig und rein technischer Natur." Nun richte sich die Aufmerksamkeit wieder auf den umstrittenen 28-Punkte-Plan von U-Präsident Donald Trump für die Ukraine. Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen verbesserten Entwurf für einen Friedensplan erstellt./la/he